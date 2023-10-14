Hisarcık’ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kutluhallar köyünde Mehmet Sarı (51) yönetimindeki traktör Kutluhallar ve Kutlubeyler köyleri arasındaki Yaren Üstü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Sarı devrilen traktörün altında kaldı. Sürücü Sarı, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Sarı’nın cenazesi sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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