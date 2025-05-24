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Hisarcık’ta ehliyetsiz ve alkollü sürücü ’Dur’ levhasına çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 14:53
  • Giriş: 24.05.2025 14:53
  • Güncelleme: 24.05.2025 14:53
Kaynak: İHA
Hisarcık’ta ehliyetsiz ve alkollü sürücü ’Dur’ levhasına çarptı: 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı aracın ’Dur’ levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 59 bin TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Murat. A (25) idaresindeki 34 PT 3949 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek ’Dur’ levhasına çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve ayağından yaralanan Mustafa A, olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü Murat. A’ya 59 bin TL para cezası uygulandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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