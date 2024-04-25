Hisarcık’ta ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamamköy’de ekmek fırınında çıkan yangın yakınındaki ev ve diğer fırınlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamamköy’de Safiye Y’e ait ekmek fırınında gece yarısından sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın diğer iki fırına ve eve sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonucu fırının çatısı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.