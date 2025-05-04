Hisarcık’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin taş duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hisarcık Karşıyaka Mahallesi’ndeki Gençlik Parkı yanında meydana geldi. Emet istikametinden Hisarcık istikametine seyir halindeki Mehmet K. (19) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Mehmet K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.