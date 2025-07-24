Hisarcık’ta traktör römorkundan düşen işçi ağır yaralandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hareket halindeki traktör römorkundan düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktör römorkunun ok kısmında bulunan saman işçisi S. Eroğlu (42) Şehitler Mahallesi Arpalık mevkiinde dengesini kaybedip yere düştü. Üzerinden römork tekeri geçmesi sonucu ağır yaralanan Eroğlu, sağlık ekiplerince önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, oradan da Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.