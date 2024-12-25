Hissedilen yüzde 52,3

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenenlerin başında emekliler geliyor. Milyonlarca emeklinin yaşamını sürdürmeye çalıştığı düşük aylıklar, enflasyon ile iyice eridi. Emeklilerin yoğun olarak kullandığı ürünlerle yapılan enflasyon hesabı, emeklilerin içinde bulunduğu tablonun görünenden daha dramatik olduğunu ortaya koydu.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimizdir” diyerek emeklilerin harcamalarına mercek tuttu. Bakırlıoğlu’nun çalışması, emeklilerin hissettiği enflasyonun, TÜİK’in hesabından çok uzak olduğunu gözler önüne serdi.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE

Bakırlıoğlu, TÜİK verileri içinden emeklilerin harcamalarındaki ağırlıkları kullanarak yeni bir hesap yaptı. Bakırlıoğlu’nun “Emekli enflasyonu” olarak tanımladığı hesapta, TÜİK’in yüzde 47 olarak açıkladığı kasım ayı enflasyonunun emeklilerce yüzde 52,3 olarak hissedildiği kaydedildi.

TÜİK başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru’nun, yurttaşların kendi enflasyonunu hesaplayabileceği, “Benim Enflasyonum” adlı bir uygulama başlatmak istediğini ancak görev süresinin yetmediğini anımsatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığı zaman emeklimiz belki de hayatının en büyük şokunu yaşayacak. Yılsonunda enflasyonun yüzde 45-46 oranında olacağı düşünüldüğünde BAĞ-KUR ve SGK emeklimiz yüzde 16-17, memur emeklimiz ise yüzde 11-12 arasında zam alacak. Yeni yılda en düşük emekli maaşının ne olacağı en önemli tartışma konularından birisi olacak. Yeniden kanun düzenlemesi yapılmaz ise milyonlarca emekli 12.500 TL maaş almaya devam edecek. Memur emeklisinin ortalama 20 bin 700 TL olan maaşı yüzde 11’lik artışla 23 bin TL’ye çıkacak. Yani milyonlarca memur emeklisi 3-4 bin TL maaş artışı ile karşı karşıya gelecek. Kirada ise eğer maaşındaki artış kiradaki artışı bile karşılamayacak. Bu durumda emeklilerimize ciddi bir refah payının verilmesi kaçınılmazdır.”

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SEPETTE GIDA VAR

Emekli aylığı ile geçinen hanelerin harcamalarının yüzde 28,4’ünü gıda, yüzde 31,9’unu konut ve kira harcamaları, yüzde 6’sını ise ev eşyası harcamaları oluşturdu. Emeklilerin yaptığı her 100 TL’lik harcamanın 66 TL’sinin gıda ve barınmaya gittiği belirlendi.