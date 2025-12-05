Hisseleri satmayın deyip kendi satmış: AKP'li Fatinoğlu'na SPK'den ceza

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu hafta yayımlanan bülteninde yedi kişi ve üç şirket hakkında 59 milyon 606 bin 372 TL idari para cezası verilmesi kararı alındığı bildirildi.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre ceza verilenler arasında en dikkat çeken şirket Sanica Isı Sanayi (#SNICA) oldu.

37 MİLYON TL CEZA

Kurul onaylı bilgi formunun ilan edilmesi yükümlülüğünün dolanılarak şirket paylarının Borsa’da satışa konu edilmesi gerekçesiyle Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Alaattin Avcı, Ayşe Gençalp, Önder Bodur ve İlke Duyan Ergür hakkında ayrı ayrı 6 milyon 168 bin 483 TL idari para cezası verildi. Toplam ceza 37 milyon TL’ye yaklaştı.

AKP MECLİS ÜYESİ

Verilen cezanın ardından şirketin patronu Ali Fatinoğlu, aynı zamanda Bakırköy Belediyesi’nde AKP Meclis Üyesi.

Fatinoğlu, 4 Ekim 2023 tarihinde katıldığı bir programda küçük yatırımcılarına hisselerini satmamalarını tavsiye etmiş, uzun vadede çok kazanacaklarını söylemişti. Buna karşın SPK, yaptığı çağrıdan kısa süre sonra Fatinoğlu ve ortaklarının kendi paylarını sattığını ortaya koydu.

Fatinoğlu'nun açıklamasının yapıldığı gün şirketin hissesi 10 TL seviyesindeyken, yayın sonrası hisseler 6 TL'ye kadar gerilemiş, küçük yatırımcı hisse başına 4 TL kaybetmişti.

Fatinoğlu o dönem yaptığı açıklamada yaptığı işlemin prosedür olduğunu iddia etmişti.