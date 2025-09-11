Hisselerinde düşüş yaşandı: Can Holding'in ortağı Tekfen'den KAP'a bildirim
Can Holding'e yönelik soruşturmada 121 şirkete ilişkin kayyum kararı sonrası hisselerinde düşüş yaşayan şirketin ortağı Tekfen Holding, KAP'a bildirimde bulundu. Yapılan bildirimde, "Söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır" denildi.
Can Holding'e yönelik soruşturmada 121 şirkete ilişkin kayyum kararı sonrası şirketin ortağı Tekfen Holding'in hisselerinde düşüş yaşandı.
Can Holding soruşturmasının ardından hisselerinde düşüş yaşayan Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.
Tekfen Holding'in KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.
Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin %11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı %17.56'dır.
Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna derhal bilgi verilecektir."
CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını kararlaştıran sulh ceza hakimliğinin kararında, şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri belirtildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını istedi.
Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.