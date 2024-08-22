Hissikablelvuku ne demek? Hissikablelvuku kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Son dönemde oldukça popüler olan hissikablelvuku kelimesi yurttaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 'Konuya ilişkin bir bilgim yok, sadece hissikablelvuku yaşadım' 'hissikablelvuku bir şekilde bu yılın oldukça güzel geçeceğini düşünüyorum' gibi birçok cümlede hissikablelvuku kelimesi kullanılıyor. Peki hissikablelvukune demek? Hissikablelvuku kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?

HİSSİKABLELVUKU NE DEMEK?

Hissikablelvuku kelimesinin TDK Sözlük anlamı, 'önsezi'dir.

HİSSİKABLELVUKU KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hissikablelvuku kelimesi Arapça ḥiss + ḳabl + vuḳūʿ kelimelerinin birleşmesinden türemiştir.