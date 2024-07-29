Hititlere ait saray kalıntısı bulundu

Yozgat’ta dünya tarihinin 3 bin 500 yıllık geçmişi ile bilinen en eski mozaiğinin çıkarıldığı Uşaklı Höyük’te bu yılki kazı çalışmaları da tamamlandı. İtalyan Pisa Üniversitesi’nden Anacleto D’gastino başkanlığında 20 kişiden oluşan ekip, 8 hafta süreyle kazı çalışması yaptı. Kazılarda Hititlere ait saray, tapınak ve mezarlık kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

Farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş, geometrik desenli, dünyanın bilinen en eski mozaiği daha görünür hale getirildi. Kazılarda elde edilen bulgular, akademisyenler tarafından değerlendirilerek kayıt altına alındı. Türk- İtalyan arkeoloji projesi kapsamında yürütülen kazıların yapıldığı alanda ev ve Demir Çağı duvar buluntusunun bulunduğu, başlangıç alanında ise Hitit ve Roma dönemi buluntularının olduğu kaydedildi.