Hitler'i öven Kanye West'in Avrupa'daki konserleri iptal ediliyor: 30 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek

Dünyaca ünlü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West'in Avrupa turnesinde vereceği konserlerin bir kısmı iptal edildi.

Yahudi karşıtı açıklamalarının yanı sıra geçen sene yayımladığı “Heil Hitler” şarkısıyla tepki çeken Kanye West'in Fransa ve Polonya konserleri de iptal edildi.

BBC’nin haberine göre 48 yaşındaki şarkıcı, 19 Haziran’da Polonya’nın Chorzów kentindeki Silezya Stadyumu’nda sahne alacaktı. Ancak bu konser iptal edildi.

İSVİÇRE, FRANSA VE İNGİLTERE KONSLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Ardından bir iptal kararı daha alındı. West'in, yine haziran ayında İsviçreli futbol kulübü FC Basel, St Jakob-Park stadında düzenlenmesi planlanan konserinin de yapılmayacağı duyuruldu.

Polonya ve İsviçre'den önce Fransa ve İngiltere de West'in konserlerinin iptal etmişti.

X hesabından açıklama yapan artık Ye adını kullanan Kanye West, “Durumu düşünüp değerlendirdikten sonra Fransa, Marseille’deki konserimi ertelemeye karar verdim” demişti.

İNGİLTERE'YE GİRİŞİ YASAKLANDI

2 hafta önce İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wireless Festival'inde sahne alması beklenen West, önce festivalin kadrosundan çıkarılmış, ardından İngiltere'ye girişi yasaklanmıştı.

WEST'İN AVRUPA'DA KALAN KONSERLERİ

Kanye West'in Avrupa ülkelerinde planlanmış şekilde kalan konserleri şu şekilde:

Hollanda (6 ve 8 Haziran)

İtalya (18 Temmuz)

İspanya (30 Temmuz)

Portekiz (7 Ağustos)

Üst üste gelen iptallerin ardından bu konserlerin akıbeti de merak konusu.

30 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Düncaya ünlü sanatçı, 30 Mayıs'ta ise İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek. Konserin, Türkiye tarihindeki en büyük konser olması bekleniyor. NTV'nin aktardığına göre organizasyonu gerçekleştiren şirketin kurucusu Erdem Karahan, "100 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendi rekorunu kıracak. Belki de dünya rekoru kırılır. Yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz" demişti. Avrupa'daki konserlerin iptal edilmesinin Türkiye konserindeki bilet satışını artırabileceği öngörülüyor.

HİTLER'İ ÖVEN ŞARKI YAPMIŞTI

Daha önce Yahudi karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen West, geçen sene “Heil Hitler” adlı bir şarkı çıkarmıştı. Şarkıda, dünyanın en büyük kitlesel katliamlarını gerçekleştiren faşist diktatör Adolf Hitler övülüyordu. Şarkının nakaratında "hepimiz Naziyiz" ve "Yaşa Hitler" gibi ifadeler yer alıyordu. Şarkı dijital platformlardan kaldırılmış; Avustralya, West'in ülkeye girişini yasaklamıştı.

GAZETE İLANIYLA ÖZÜR DİLEDİ

Ocak ayında West, Wall Street Journal gazetesine "İncittiklerime" başlıklı tam sayfa bir ilan vererek özür dilemişti. İlanda, "Ben bir Nazi ya da antisemit değilim… Yahudileri seviyorum" ifadeleri yer alıyordu. West, Nazi sembolleri ve antisemitizm yüklü ifadeler kullandığı dönemde "bipolar bozukluğun etkisi altında olduğunu" ve psikolojik rahatsızlığının "hayatını mahvettiğini" savunuyordu.