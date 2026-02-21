Hitler’in doğduğu evle ilgili karar verildi

Almanya’da milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan Nazi diktatörlüğünün lideri Adolf Hitler’in doğduğu ev, polis karakolu yapılacak.

Avusturya hükümeti, Hitler’in 20 Nisan 1889’da doğduğu Braunau am Inn kentindeki evi polis karakoluna dönüştürme yönünde karar aldı.

NTV’nin aktardığına göre Avusturya hükümeti, uzun süredir bakımsız durumda olan binayı “nötrleştirmek” amacıyla 2016 yılında kamulaştırmıştı. İçişleri Bakanlığı, polislerin 2026’nın ikinci çeyreğinde binaya taşınmasının planlandığını açıkladı.

Kasaba sakinlerinden Sibylle Treiblmaier, kararın “iki ucu keskin bir kılıç” olduğunu belirterek, uygulamanın aşırı sağcıların binayı bir buluşma noktasına dönüştürmesini engelleyebileceğini, ancak yapının “daha farklı değerlendirilebileceğini” söyledi.

Evin önünde yer alan anıt taşta ise “Barış, Özgürlük ve Demokrasi için. Faşizme bir daha asla. Milyonlarca ölü uyarıyor” ifadeleri yer alıyor.

Nazi Almanya'sının ırkçı diktatörü Adolf Hitler, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda yenilgisinin kesinleşmesinin ardından Sovyet askerlerine yakalanma korkusuyla eşi Eva Braun'la birlikte 30 Nisan 1945'te intihar etmişti. Almanya İmparatorluğu’nu kurmak iddiasıyla milyonlarca insanın ölümüne neden olan Hitler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ordusunun Berlin’de kontrolü sağlaması sonucu bir yeraltı sığınağında ölü olarak bulunmuştu.