HIV’i etkisiz hale getiren antikor keşfi

Haber Merkezi

Almanya'daki Köln Üniversitesi Hastanesi'nde HIV'e karşı yeni bir antikor keşfedildi. Bu antikor, laboratuvar testlerine göre virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu, AIDS tedavisinde yeni bir umut oldu. HIV'i önleme ve tedavide kullanılabilecek antikor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve virüsün hücrelere tutunmasını engelliyor.

Dünya genelinde 1981’den bu yana AIDS nedeniyle yaklaşık 44 milyon kişi yaşamını yitirdi. Yalnızca 2024’te hastalığa bağlı komplikasyonlardan dolayı 630 bin kişi hayatını kaybetti. DW'nin haberine göre, Köln Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Florian Klein liderliğindeki araştırma ekibi, HIV taşıyıcısı 32 kişinin kan örneklerini inceledi. Bu kişiler, herhangi bir tedavi almadan doğal yollarla güçlü antikor tepkisi geliştirmişti.

Araştırmacılar, 800’den fazla antikoru laboratuvarda test ederek HIV’i etkisiz hale getirme gücünü ölçtü. Öne çıkan antikor, virüsün insan hücrelerine tutunduğu bölgeyi hedef alıyor ve HIV’in hücreye girişini engelliyor. Antikor, bağışıklık sistemi hücrelerinde yer alan B lenfositlerinden üretilebiliyor. Araştırmacılar, genetik kodunu çözerek laboratuvarda yeniden üretmeyi başardı. Münih Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Christoph Spinner, “Şu an bulgular yalnızca laboratuvar verilerine dayanıyor. Klinik uygulama için güvenilirlik, doz ve etkinlik testleri yapılmalı” dedi. Zürih Üniversitesinden Virolog Alexandra Trkola da “Sonuçlar umut verici, ancak klinik başarısı henüz bilinmiyor” ifadelerini kullandı.