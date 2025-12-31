Hiyerarşinin olmadığı bir sahne deneyimi

Buse İlkin YERLİ

Cazdan doğaçlamaya, sahne sanatlarından anlatıya uzanan çok katmanlı bir performans alanı… Anıl Şallıel, 'Anıl Şallıel ve Arkadaşları' serisiyle sahneyi yalnızca müziğin icra edildiği bir yer olmaktan çıkarıp, ortak üretimin ve canlı diyalogların kurulduğu bir karşılaşma mekânına dönüştürüyor.

Türler arası geçişlere, hiyerarşisiz birlikteliklere ve her gece yeniden kurulan anlatılara alan açan bu seri, Şallıel’in kariyerinde bir kopuştan çok derinleşmenin izlerini taşıyor. Müzik, performans ve seyirci arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu sahne deneyimini Şallıel ile konuştuk.

'Anıl Şallıel ve Arkadaşları' fikri nasıl doğdu?

Müziği tek bir tür ya da sahne formuna sıkıştırmadan, farklı disiplinlerden gelen müzisyenleri ve sahne performanslarını bir araya getirme ihtiyacından doğdu. Uzun yıllar boyunca farklı projelerde edindiğim deneyimler bana şunu gösterdi: Sahne, yalnızca müziğin icra edildiği bir alan değil; anlatının, etkileşimin ve ortak üretimin mümkün olduğu canlı bir mecra. Bu seri, tam olarak bu bakış açısının bir sonucu.

Bu seri, kariyerinizde bir kırılma noktası mı, yeni bir sayfa mı?

Bir derinleşme süreci diyebilirim. Kariyerin belirli bir aşamasında insan, üretim hızından çok üretimin anlamını sorgulamaya başlıyor. Bu seri, sahneye daha bütüncül bir yerden bakma ve müziği farklı anlatı biçimleriyle birlikte düşünme arzusunun karşılığı.

Seride ‘arkadaşlar’ derken neyi kastediyorsunuz?

‘Arkadaşlar’ ifadesi bilinçli bir tercih. Bu seri; farklı disiplinlerden gelen müzisyenleri, sahne sanatçılarını ve zaman zaman anlatı ya da performans unsurlarını kapsayan geniş bir yaratıcı çevreyi ifade ediyor. Ortak payda, sahnede hiyerarşiden çok diyalog kurmak.

Her konser için konuk sanatçılar nasıl seçiliyor?

Konuk seçimlerinde türden çok sahnedeki karşılaşmanın yaratacağı etki belirleyici oluyor. Bazen müzikal bir ortaklık bazen sahne dili güçlü bir performans bazen de o geceye özgü bir tema üzerinden ilerliyoruz. Seçimler planlı ama alanı doğaçlamaya açık bırakıyoruz.

Türkiye’de çok disiplinli ve konuklu bir müzik serisini sürdürmek zor mu?

Elbette zor. Organizasyonel ve ekonomik anlamda ciddi bir emek gerektiriyor. Ancak izleyicinin bu tür deneyimlere olan ilgisi, doğru içerik üretildiğinde bu zorlukların aşılabildiğini gösteriyor. Seyirci artık sadece konser değil, bütünlüklü bir sahne deneyimi görmek istiyor.

Provalar nasıl ilerliyor?

Prova sürecini yalnızca teknik hazırlık olarak görmüyoruz. Müzikal uyumun yanı sıra sahnedeki anlatının ve akışın birlikte kurulmasına odaklanıyoruz. Her performans, kendi dinamiği olan canlı bir yapı.

Seyirciye nasıl bir deneyim sunmayı amaçlıyorsunuz?

Asıl hedefimiz; seyirciyi pasif bir izleyici konumundan çıkarıp sahnedeki anlatının bir parçası haline getirmek. Aldığımız geri dönüşler, izleyicinin bu yaklaşımı sahici ve güçlü bulduğunu gösteriyor. Konser sonrasında kurulan bağ, bizim için en önemli ölçüt.

Bu seriyi izlemeye geleceklerle paylaşmak istediğiniz özel bir an var mı?

Bu seride en kıymetli anlar genellikle planlanmamış olanlar. Sahnedeki küçük bir duraksama, beklenmedik bir doğaçlama ya da seyircinin sessizliği… ‘Anıl Şallıel ve Arkadaşları’ tam olarak bu anların toplamı.