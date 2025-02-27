Hizaya getirmek istiyor

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen ‘sahte diploma’ soruşturmasıyla ilgili "Ülkeyi yöneten kişinin diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı başlatmak. Erdoğan’ın diplomasının olmadığı açık" dedi. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un tutuklanması nedeniyle EMEP’e ziyarette bulundu.

Özel, ziyaretin ardından EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile birlikte ortak basın açıklaması düzenlendi. İlk olarak konuşan Seyit Aslan, AKP’nin "Yargı sopasının bütün muhalefete sallandığı, yargı sopasıyla herkesi hizaya getirmek istediğini" ifade etti. Daha sonra Özgür Özel, gündeme ilişkin konuştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN İSPATLASIN

EMEP’in başlattığı "Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş" kampanyasına ilişkin konuşan Özel, "Biz de destek veriyoruz. Ortak sorunlara haklı tepkilerin örgütlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Hem örgütlerimiz hem üyelerimiz düzeyinde dayanışma içinde olacağız" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının ‘sahte’ olduğuna ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşü alınan Özel, şunları söyledi:

"Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı gündeme açmak o diplomanın iptalinden medet ummak Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar korktuklarının göstergesi. AK Parti’yi yöneten bir siyasi akıl varsa atılacak en yanlış adımı attığı aleni. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Erdoğan’ın diplomasının, Erdoğan’ın diplomasının olmadığı, o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı, okul arkadaşlarının, ders veren hocalarının olmadığı, amfide bir fotoğrafının olmadığı açık. Okul arkadaşlarıyla bir iftar düzenlesin de anılarını anlatsın."

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SAVCILIKTAN REKTÖRLÜĞE YAZI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı gönderdi. Yazıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, tanınırlığı olmayan üniversiteden yapılan yatay geçiş işlemlerinin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nca Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Başsavcılığın yazısında, bu kapsamda, bahse konu diplomanın, Yüksek Seçim Kurulu ve benzerleri gibi yerlerde kullanılmaya devam edildiği, diploma dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerektiği belirtildi.