Hizb-ut Tahrir, Devrim Yasaları'nın yıldönümünde 50 noktada hilafet toplantısı düzenledi

Yargıtay tarafından terör örgütü sayılan Hizb-ut Tahrir'in, hilafetin kaldırıldığı 3 Mart Devrim Yasaları'nın 102. yıldönümünde Türkiye genelinde 50 farklı bölgede hilafet toplantıları düzenlediği belirtildi.

Toplantılarda hilafetin “dinsel değil, siyasi, askeri ve ekonomik bir zorunluluk” olduğu savunuldu.

Cumhuriyet'in laik niteliğini belirleyen 3 Mart Devrim Yasalarının yıldönümünde, Yargıtay tarafından terör örgütü sayılan Hizb-ut Tahrir'in birçok il ve ilçede eşzamanlı hilafet toplantıları düzenlediği aktarıldı.

50 FARKLI BÖLGEDE TOPLANTI

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıların 3 Mart akşamında 50 farklı bölgede yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen toplantıda, örgütün Türkiye yetkilisi ve Köklü Değişim Dergisi Genel Sorumlusu Mahmut Kar'ın konuştuğu ifade edildi.

Toplantı düzenlenen yerler arasında Yalova'nın da bulunduğu kaydedildi.

Yalova’nın Elmacık köyünde 29 Aralık 2025’te IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 polis hayatını kaybetmişti.

İZMİR’DEN VAN’A UZANAN TOPLANTI AĞI

Hizb-ut Tahrir'in Ankara'da Altındağ, Keçiören, Çubuk, Sincan ve Çankaya'da, İstanbul'da ise Üsküdar, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca İzmir, Bursa, Aydın, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Batman'da da toplantılar yapıldığı ifade edildi.

“RÂŞİDÎHİLÂFET” VURGUSU

Toplantılarda hilafetin kaldırılmasıyla Müslümanların sahipsiz kaldığının öne sürüldüğü, hilafetin yalnızca tarihsel ve dinsel bir konu değil, siyasi, askeri ve ekonomik alanları kapsayan bir zorunluluk olarak sunulduğu belirtildi.

Bu çerçevede, İslam inancının tam anlamıyla uygulanabilmesi için “Râşidîhilâfet”e geçilmesi gerektiğinin savunulduğu aktarıldı.