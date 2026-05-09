Hizbullah'a yakın cemaat Beştepe'de ağırlandı

Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası Programı’na cemaatlerin de katıldığı görüldü.

Söz konusu programda; Semerkand Vakfı ve Hizbullah’a yakın İdeal Eğitim Vakfı, Peygamber Sevdalıları Vakfı/Platformu (PSP) ile Yetimler Vakfı yetkilileri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 6 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “Vakıflar Haftası Programı” gerçekleştirildi.

Programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vakıf sistemini “milleti millet yapan bir değer olarak” nitelendirmişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, bu cemaat vakıflarının arasında Menzil cemaatinin Semerkand Vakfı da yer aldı.

Vakfın Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu burada Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile fotoğraf çektirip paylaştı.

Söz konusu vakıf üzerinden kurumsallaştığını, bu yapı içinde kurduğu şirketlerle halihazırda yurt içinde 309 milyon 450 bin TL’lik bir serveti yönettiğini gündeme gelmişti.

HİZBULLAH VAKIFLARI PROGRAMDA YER ALDI

Semerkand’ın yanı sıra; Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen vakıflar da programa katılım sağladı.

Bu kapsamda, Hizbullah’ın MEB yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Vakfı/Platformu (PSP) Başkanı Mehmet Beşir Şimşek, İdeal Eğitim Vakfı Başkanı Muhammed Şakir ve Yetimler Vakfı Başkanı Fikri Karavil de davetli olarak programa katıldı.