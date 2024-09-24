Hizbullah açıkladı: İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirildi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi.

Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.

Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Lübnan'dan atılan füzeler sonucu Nasıra şehri, Afula ve kuzey İsrail'deki Celile bölgesindeki birçok kasabada sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Basında İsrail ordusundan naklen verilen haberlerde, Hizbullah tarafından kuzeye 20 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği, diğerlerinin ise açık arazilere düştüğü iddia edildi.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İSRAİL HÜKÜMETİ "OLAĞANÜSTÜ HAL" İLAN ETTİ

İsrail'in dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yoğun ve şiddetli hava saldırıları devam ederken, Tel Aviv yönetimi 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini hükümet oturumunda telekonferans oylamasıyla onayladı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümetinin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.

İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.

HAYFA KENTİNDE SALDIRI ALARMLARI ÇALDI

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle, İsrail'in kuzeyindeki stratejik liman kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı.

Hayfa'da Lübnan'dan atılan roketler ve İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeler nedeniyle gökyüzünde ışık izleri belirdi, güçlü patlamalar meydana geldi.

Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'DA 1300 HEDEFE HAVADAN SALDIRDIĞINI DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1300 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Hagari, "Sabah saatlerinden beri Lübnan genelinde 1300 Hizbullah hedefine saldırdık ve saldırmaya da devam ediyoruz." dedi.

Sözcü Hagari, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü, seyir füzeleri, kısa, orta ve uzun mesafeli roketler ile insansız hava araçlarını hedef aldıklarını iddia etti.

"Hizbullah'ın sivil binalarda İsrail'e fırlatmak üzere uzun menzilli füzeler sakladığını" savunan Hagari, bu noktaların vurulduğunu ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı ihtimalini reddetmeyerek, "(İsrail'in) Kuzey bölgelerinde yaşayan halkın evlerine dönebilmesi için gerekli olan her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Haaretz gazetesinin İsrail ordusundan bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Hizbullah'ın sabah saatlerinden beri İsrail'e 210 roketle saldırı düzenlediği belirtildi.