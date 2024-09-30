Hizbullah: Asla geri çekilmeyeceğiz, her olasılığa hazırız

Lübnan Hizbullahı, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'i desteklediğini belirterek, "Lübnan halkına bütün dünyanın gözü önünde saldırıyorlar. Bizi dağıtmak istiyorlar. Asla geri çekilmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savaşın uzun süreceğini bildiklerini kaydeden Kasım, "Her olasılığa hazırız. Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız" diye konuştu.

Naim Kasım tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hizbullah için en kısa zamanda bir genel sekreter seçimini yaparız. Bunu Hizbullah'ın mekanizmalarına göre yaparız. Seçenekler çok kolay olacak, sizler rahat olun. Hizbullah yapısında yöneticilerden birinin vurulması durumunda yedek alternatifler hazır duruyor."

Bir kardeşimizi, liderimizi kaybettik. Nasrallah ABD önünde set oldu, işgallerin önünde durdu. İsrail, Lübnan'ın her bölgesinde suç işliyor. Zarar vermediği köy kalmadı, evinde oturanları da vuruyor. ABD, İsrail'i bütün gücüyle destekliyor.

İsrail, önümüz açık ve istediğimizi yaparız diye düşünüyorsa yanılıyor. Zafere doğru koşuyoruz. Acılara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Biz Allah'ın verdiği zafer sözüne inanıyoruz. Sabredeceğiz, Allah'ın emrettiği gibi sabredeceğiz. Hasan Nasrallah'ın bize öğrettiği bir yol var, o yol devam edecek. Cihat meydanında ilerleyeceğiz. Teşkilatımız aynı şekilde devam edecek. Meydandan çekilmeyeceğiz. Lübnan halkına bütün dünyanın gözü önünde saldırıyorlar. Bizi dağıtmak istiyorlar. Asla geri çekilmeyeceğiz.

"KARA SALDIRISINA HAZIRIZ"

Savaşın uzun süreceğini biliyoruz, her olasılığa hazırız. Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız. Düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacak."

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.