Hizbullah "Burkan füzesi" ile İsrail askeri noktasını vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada, yine sınır üzerinde yer alan Zibdin askeri noktasının "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.