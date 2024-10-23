Hizbullah doğruladı: Haşim Safiyuddin, İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.

Açıklamada, aynı saldırıda Hisbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Hazima'nın da öldürüldüğü aktarılarak, saldırı sırasında aralarında üst düzey Hizbullah komutanların da bulunduğu 25'ten fazla Hizbullah üyesinin karargahta bulunduğu ifade edildi.

HİZBULLAH DOĞRULADI

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen ve halihazırda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı olan Haşim Safiyuddin'in İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Dahiyeh'de İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından Haşim Safiyuddin'in adı liderlik için öne çıkıyordu.