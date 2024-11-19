Hizbullah duyurdu: Tel Aviv'deki askeri noktalara İHA saldırısı

Hizbullah, Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara İHA'larla saldırdığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki hassas askeri noktaların İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan askeri noktaların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle biri ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Tel Aviv'in Ramat Gan bölgesinde bir ticari kompleksin yakınına roket düştüğü, ardından bölgede yangın çıktığı belirtilmişti.

Ben Gurion Havalimanı'nda da çalışmaların aksadığı, sirenler çalarken iniş ve kalkışların durduğu, inmek üzere olan uçakların ise geri dönmek veya havada beklemek zorunda kaldığı aktarılmıştı.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı.

İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırdığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

BEYRUT'UN ŞEHİR MERKEZİNİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail, son iki günde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeye herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadan hava saldırıları düzenlemişti.

Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.