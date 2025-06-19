Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım: Biz İran'la aynı siperdeyiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım,İsrail''in İran''a saldırısı sonrası başlayan çatışmalara ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Kasım, yaptığı açıklamada ABD Başkanı'nın İran dini lideri Ali Hamaney'e ve İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırı tehdidinin, tüm bölge halklarına ve dünyanın özgür halklarına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürebileceği yönündeki önerisinin, bölge halklarının tamamına yönelik bir "saldırı" olduğunu belirten Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Biz Hizbullah ve İslami Direniş olarak, İran'ın meşru ve bağımsız hakları ile Amerika'nın kötü niyeti ve kanserli tümör İsrail'e yönelik saldırganlığı arasında tarafsız değiliz" dedi.

"BİZ İRAN'LA AYNI SİPERDEYİZ VE İSTEDİĞİMİZ GİBİ HAREKET EDİYORUZ"

"Amerika bölgeyi kaosa ve istikrarsızlığa sürüklüyor ve dünyayı açık krizlere sürüklüyor ve ona sadece utanç, rezalet ve başarısızlık getirecek."diyen Kasım,"İran kendini savunma hakkına sahiptir ve bölge halkları ve dünyanın özgür halkları büyük liderle ve İran'la aynı siperde durma hakkına sahiptir" ifadesini kullandı.

Naim Kasım, ne zalim Amerika'nın ne de suçlu "İsrail"in İran halkını ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu boyunduruk altına alamayacağını belirterek, "Saldırganlık günleri İsrail'in acizliğini ve Filistin'i işgal ettiği 77 yılda ilk kez yaşadığı ağır kayıpları ve saldırganlığında Amerikan desteği arama hevesini gösterdi. Ancak bu, bizi İran'ın yanında durma ve bu tiranlığa ve baskıya son vermeye katkıda bulunan her türlü destekle onu destekleme sorumluluğundan kurtarmaz” değerlendirmesinde bulundu.