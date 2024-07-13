Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırısında 4 İsrailli yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine Hizbullah'ın düzenlediği hava saldırısında 4 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 22:15
  • Giriş: 13.07.2024 22:15
  • Güncelleme: 13.07.2024 22:15
Kaynak: AA
Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırısında 4 İsrailli yaralandı

İsrail ordu radyosunun haberinde, Kiryat Şimona bölgesi ve çevresine atılan füzeler sonucunda 4 İsrail vatandaşının yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya yapılan atışların 4 kişinin yaralanmasına ve yangına yol açtığını aktardı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

BirGün'e Abone Ol