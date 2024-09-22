Hizbullah'ın İsrail'le çatışmalarda toplam kayıp sayısı 500'ü aştı

Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'le çatışmalarda ölen iki Hizbullah mensubunun adlarının Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 501'e yükseldi.