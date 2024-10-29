Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu.

Örgüt, yeni lideri olarak Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu.

Hizbullah'ın kurucularından olan Naim Kasım, 1992'den beri örgütün liderliğini yapan Hasan Nasrallah'ın yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Hasan Nasrallah, 28 Eylül'de İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah karargahına düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

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