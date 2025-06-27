Hizbullah: İran bu süreçten daha da güçlenerek çıktı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "ABD ve Siyonist rejimin gözünde İran'ın en büyük günahı Kudüs’e ve işgal altındaki topraklarını geri almaya çalışan Filistinlilere destek vermesidir" dedi.

Naim Kasım, Muharrem ayının başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada, İran’ın savaştan güçlenerek çıktığını; ilkelerinden taviz vermeden ABD, İsrail rejimi ve birçok Avrupa ülkesinin baskısına direnebildiğini söyledi.

Kasım, İsrail ve ABD’nin temel amacının, Filistin direnişini destekleyen bağımsız tüm güçleri zayıflatmak olduğunu söyledi. Kasım, ''ABD ve Siyonist rejimin gözünde İran'ın en büyük günahı Kudüs’e ve işgal altındaki topraklarını geri almaya çalışan Filistinlilere destek vermesidir'' dedi.

"İRAN DİRENEBİLDİ"

Kasım'ın Lübnan merkezli Al Mayadeen tarafından aktarılan konuşmasında, Tahran’ın "inançları ve tercihleri doğrultusunda bölgesel ve uluslararası konumunu sağlam bir şekilde pekiştirirken, hiçbir taviz vermediğini" belirtti. Kasım ''İsrail’in ABD desteği olmadan bir gün bile dayanamayacağının ortaya çıktığını, İran’ın ise küstah küresel güçlere karşı direnebildiğini'' söyledi.

Hizbullah lideri, "İran İslam Cumhuriyeti, saldırganların üç temel hedefini boşa çıkardı: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması, füze programının yok edilmesi ve rejim değişikliği" dedi.

Kasım ayrıca Hizbullah'ın, ''İran’ın Amerikan işgali ve hegemonyasına karşı verdiği egemenlik mücadelesini tamamen desteklediğini'' bir kez daha vurguladı. Kasım, ''Yabancı taleplere boyun eğmek bir seçenek değildir. Lübnan’ın onurunu gelecek nesiller için korumakta kararlıyız ve bedeli ne olursa olsun direnişimizi sürdüreceğiz'' diye konuştu.