Hizbullah, İsrail'de askeri üs, 2 kent ve yerleşim birimlerine saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hayfa şehrinin kuzeyindeki Zovulon Askeri Üssü, Meron Üssü ve Hayfa Teknik Üssü'nün yanı sıra Safed ve Nehariya kentleri ile 8 yerleşim birimine füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Hizbullah unsurlarının, Avivim ve El-Menara yerleşimleri ile El-Abbad askeri noktasındaki İsrail askeri birliklerini de füzelerle hedef aldığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan kasabasında da Elbit Hermes 450 tipi İsrail yapımı bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.