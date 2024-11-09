Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hizbullah, İsrail'de askeri üs, 2 kent ve yerleşim birimlerine saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 3 askeri üs, 2 kent ve 8 yerleşim birimine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Dünya
  • 09.11.2024 21:10
  • Giriş: 09.11.2024 21:10
  • Güncelleme: 09.11.2024 21:15
Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'de askeri üs, 2 kent ve yerleşim birimlerine saldırı düzenledi
AA

Hizbullah, İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hayfa şehrinin kuzeyindeki Zovulon Askeri Üssü, Meron Üssü ve Hayfa Teknik Üssü'nün yanı sıra Safed ve Nehariya kentleri ile 8 yerleşim birimine füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Hizbullah unsurlarının, Avivim ve El-Menara yerleşimleri ile El-Abbad askeri noktasındaki İsrail askeri birliklerini de füzelerle hedef aldığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan kasabasında da Elbit Hermes 450 tipi İsrail yapımı bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

İsrail askerleri Batı Şeriada 18 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrailin soykırımı sürüyor: Gazze’de can kaybı 43 bin 552’ye yükseldi
BirGün'e Abone Ol