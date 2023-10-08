Hizbullah: İsrail'deki saldırılar konusunda tarafsız değiliz

İsrail-Filistin çatışmalarına dair açıklama yapan Lübnan Hizbullah’ı, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söyledi.

Safiyuddin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hamas ve diğer Filistinli gruplara destek için düzenlenen eylemde konuştu.

Hamas'ın dünden bu yana İsrail'e düzenlediği saldırıları değerlendiren Safiyuddin, "İsrail istihbaratının çöküşünün Filistin direnişinin birçok seviyede üstünlük sağladığı anlamına geldiğini" söyledi.

Hizbullah yetkilisi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Hizbullah'ın "tarafsız olmadığını" vurgulayarak, "sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" işaret etti.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ YENİDEN VURDU

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu ifade edildi.

İsrailli Haartez gazetesinden geçilen haberde de, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşlediği kaydedildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde ise, İsrail'in Lübnan'dan gelecek İHA saldırısı tehdidine karşı savunma sistemini aktif ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail saldırısında 2 çocuk yaralanmıştı.