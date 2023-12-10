Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Ordu Sözcülüğüne ait Yara yerleşim biriminde yer alan karargaha İHA'larla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında ise yine sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait Cel el Alem askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığını aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan sınırı üzerinde meydana gelen saldırılar nedeniyle 2 askerinin yaralandığı kaydedildi.