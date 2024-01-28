Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu
Kaynak: AA
Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hizbullah, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.
NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.
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