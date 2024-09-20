Hizbullah, İsrail'e katyuşa ile saldırdı

Hizbullah, İsrail'e katyuşa ile 7 ayrı saldırı düzenledi.

İsrail devlet televiyonu, sınır bölgesine 150 roket atıldığını duyurdu.

İlk incelemelere göre saldırılarda yaralanan veya ölen olmadığı bildirildi.

İsrail'in üst üste iki gün Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması nedeniyle örgütün açıklamasına göre 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 'çizgiyi çoktan aştığını' belirterek bu saldırılara yanıt vereceklerini söylemişti.

İsrail, 25 Ağustos sabahı Hizbullah'ın misillemeye hazırlandığı gerekçesiyle Lübnan'a '100 savaş uçağının katıldığını' açıkladığı şiddetli bir hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Hizbullahı da hemen sonrasında başkent Tel Aviv'in yakınlarında Mossad ve İsrail askeri, siber istihbaratına ev sahipliği yapan Glilot isimli askeri üssü 300 Katyuşa ve 20 İHA ile hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, saldırının hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla önlendiğini savunmuştu.

Katyuşa füzesi, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen, çok namlulu roketatar sistemine verilen isimdir. Bu silah sistemi, BM-13 model roketatar ile birlikte anılır ve özellikle savaşın seyrini değiştiren etkili silahlar arasında yer almıştır. Katyuşa füzeleri, hızlı ateşleme kapasiteleri ve geniş alanlarda yarattıkları yıkıcı etkilerle biliniyor

2. Dünya Savaşı sırasında SSCB tarafından kullanılan silahlar, ismini o dönem popüler olan Sovyet şarkısı 'Katyusha'dan alıyor.