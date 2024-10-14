Hizbullah, İsrail hedeflerini vuruyor: Hayfa'daki deniz üssüne saldırı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Hayfa'daki deniz üssü dahil bazı bölgelere füze ve top atışlarıyla saldırı düzenlediğini, Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerlerinin de püskürtüldüğünü duyurdu.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan bir dizi açıklama yayımlandı.

Hizbullah, "Hayber operasyonları" kapsamında İsrail'in saldırı ve katliamlarına karşılık olarak saat 9.30'da Hayfa kentinin kuzeybatısındaki deniz üssüne "nitelikli" bir dizi füze fırlatıldığını belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki El-Lebbune bölgesinde bulunan bir grup İsrail askerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Merkeba beldesi güzergahından sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah mensupları tarafından püskürtüldüğü aktarıldı.

Ayrıca sabah saatlerinde işgal altındaki Şeba Çiftlikleri (Mezaria Şeba) bölgesinde bulunan Zebdine kışlasına bir dizi roket atıldığı ve hedeflerin doğrudan vurulduğu ifade edildi.

Marun er-Ras beldesinin güneyindeki bir grup İsrail askerinin topçu atışlarıyla vurulduğu, Ayta Şaab beldesi yönünde ilerlemeye çalışan bir diğer İsrail askeri grubunun da topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

HİZBULLAH'IN ASKERİ ÜSSE SALDIRISI

Hizbullah, dün Hayfa kentinin güneyindeki İsrail askeri üssüne insansız hava aracı ile saldırmıştı.

Saldırıda 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtilmişti.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtilmişti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.