‘Hizbullah, İsrail ile görüşülmeli’

Ortadoğu’nun ABD-İsrail merkezli dönüşüm planı adım adım işliyor. ABD’nin aylardır süren baskısı ardından önceki gün gerçekleşen İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi kararı alındı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen ateşkes izleme mekanizmasına ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini ve temel hedefin ikinci bir savaşın önüne geçmek olduğunu söyledi. Aoun, mekanizmanın 19 Aralık’ta yeniden toplanacağını açıklarken görüşmelerin sadece güvenlik meselelerine odaklanacağını ve Lübnan’ın müzakerelerde egemenliğini koruyacağını vurguladı. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Başkan Donald Trump’ın Suriye temsilcisi Tom Barrack ise, Lübnan’ın Hizbullah meselesini İsrail ile görüşmesi gerektiğini belirterek, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını genişletmemesini umduğunu söyledi.