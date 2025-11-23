Hizbullah, İsrail'in Beyrut saldırısında askeri kanat liderinin hedef alındığını açıkladı

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadından bir ismin hedef alındığını belirtti.

Kumati, Dahiye bölgesinde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırısında askeri kanattan bir kişinin hedef alındığını ve isminin daha sonra açıklanacağını söyledi.

"İsrail'in ihlallerine son vermek için" Lübnan ordusu ve hükümetle koordineli hareket ettiklerini belirten Kumati, Hizbullah üst yönetiminin İsrail'in "kırmızı çizgiyi" aşan hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini değerlendireceğini kaydetti.

"MÜZAKERE ZAMAN KAYBI"

Kumati, İsrail ile dolaylı veya doğrudan müzakerelerin "zaman kaybı" olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Tabatabai'nin İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak faaliyet yürüttüğü savunuldu.

Tabatabai'nin 2016'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer aldığı da aktarıldı.