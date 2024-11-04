Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üsse saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üsse ve Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu 14 yerleşim birimine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği ve bu çerçevede İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri teknisyenlerinin eğitim gördüğü Hayfa Teknik Üssü'nün ilk kez bombalandığı ifade edildi.