Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri kışla ve yerleşim birimlerine saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir askeri kışlaya ve yerleşim birimlerindeki İsrail askerlerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın sosyal paylaşım platformu Telegramdan yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

ASKERİ GRUP FÜZEYLE HEDEF ALINDI

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Şumira kışlasında bulunan askeri grubun bir dizi füzeyle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca, Lübnan sınırındaki Misgav Am Yahudi yerleşim birimindeki büyük bir İsrail piyade birliğine füze ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda isabetli vuruş yapıldığı ifade edildi.

SHTULA YERLEŞİM BİRİMİ VURULDU

Yine Lübnan sınırı yakınlarındaki Shtula yerleşim birimine 2 Burkan füzesiyle isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Yediot Ahronot gazetesi İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığını, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin açık alana düştüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın bir başka açıklamasında da, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşimindeki bir grup İsrail askerinin ve topçu mevzilerinin bir dizi füzeyle vurulduğu kaydedildi.