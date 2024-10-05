Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir askeri sanayi şirketini bombaladı

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, ATA Askeri Sanayi şirketinin füze salvosuyla vurulduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırının, Filistin halkını ve direniş güçlerini desteklemek, Lübnan halkını müdafaa etmek ve İsrail'in Lübnan'ın köy ve kasabalarına yönelik barbarca saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiği belirtildi.