Hizbullah, İsrail'in kuzeyine saldırı başlattı: 7 Ekim sonrası en büyük saldırı

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı başlattığı duyuruldu. Times of Israel, sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığını aktardı. Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra gelen saldırıların, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından biri olduğu kaydedildi.

Dünya 12.06.2024 09:55 Giriş: 12.06.2024 09:55

Güncelleme: 12.06.2024 10:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA