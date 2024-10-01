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Hizbullah, İsrail'in kuzeyini top ve füzelerle vurdu

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ştula, Metula (Matalla) ve Avivim bölgelerine top ve füzelerle vurduğunu açıkladı.

Dünya
  • 01.10.2024 09:43
  • Giriş: 01.10.2024 09:43
  • Güncelleme: 01.10.2024 09:47
Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini top ve füzelerle vurdu
Fotoğraf: AA

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ştula, Metula (Matalla) ve Avivim bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yapılan top ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıların, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak" amacıyla yapıldığını belirten Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Lübnan Hizbullahı, Ştula yasa dışı yerleşim biriminin kapısında bekleyen İsrail askerlerinin top atışıyla "doğrudan isabetle" vurulduğunu, Metula'da hareket halindeki İsrail askerlerinin füzeyle hedef alındığını kaydetti.

Yukarı Celile bölgesindeki Avivim bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu da aktarıldı.

İsrail ordusu ise 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin yanı sıra 7. Tugay zırhlı birliğinin "Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını" açıkladı.

Açıklamada, Lübnan'a yönelik "kara operasyonu öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikat düzenlendiği" bilgisine yer verildi.

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