Hizbullah, İsrail'le yaşanan çatışmalarda iki mensubunun öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Hula beldesinden Celal Ali Zahir ile Savvane beldesinden Nusret Hüseyin Şakir isimli 2 Hizbullah mensubunun çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 355'e yükseldi.