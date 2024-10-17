Hizbullah, İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur ilçesindeki El-Labune tepesinde 2 İsrail tankını hedef aldıklarını, İsrail askerlerinden yaralanan ve ölenler olduğunu bildirdi.

Hizbullah'ın yaptığı yazılı açıklamada, El-Labune tepesinde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 2 tankın güdümlü füzelerle hedef alındığı, tankların içerisindeki mürettebattan ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

İsrail ordu radyosu da Lübnan'dan Batı Celil bölgesine 30'dan fazla füze fırlatıldığını aktardı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 2 BİN 367 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.