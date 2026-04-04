Hizbullah: İsrail ordusuna yönelik 34 saldırı gerçekleştirdik

Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla 34 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyindeki İsrail ordusuna ait noktalar ile İsrail yerleşimlerine yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Hıyam, Aynata, Kefr Şuba, Beyyada ve Raşaf beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Vadi el-Uyun'da İsrail ordusuna ait 2 Merkava tankının hedef alınma görüntüleri paylaşıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Yiron, Avivim, Yuval, Metula ve Kabri yerleşimleri ile Nehariye ve Safed kentlerine de saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusuna ait Yiftah Kışlası, Shragah ve Meron üsleri ile Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon) İsrail mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1422'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.