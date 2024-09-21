Hizbullah, İsrail saldırısında üst düzey komutan İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu.

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından saldırıya ilşkin yapılan açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, “Akil ve diğer komutanlar, Hizbullah'ın İsrail topraklarına baskın düzenlemeyi, Celile'deki toplulukları işgal etmeyi amaçlayan ‘Celile'nin işgali planı’nın mimarları arasındaydı” denilmişti.

Hizbullah böylece Akil'in ölüm haberini doğruladı.

NE OLMUŞTU?

Dün İsrail’de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan’a doğru havalanmış, Hizbullah’a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail'in kuzeyine 150 roket ateşlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, İsrail’in Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e, yaralananların sayısının ise 9’u ağır olmak üzere 66'ya yükseldiği bildirilmişti.