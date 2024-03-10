Hizbullah, İsrail yerleşim birimini katyuşa füzeleriyle hedef aldı
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde sınır bölgesinde bulunan Meron yerleşim birimini katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, dün akşam Lübnan'ın Hirbet es-Slim beldesine düzenlenen saldırıya misilleme olarak Meron yerleşim biriminin katyuşa füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi.
İsrail medyası da Lübnan'dan atılan onlarca füzenin Meron'a düştüğünü bildirdi.