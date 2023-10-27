Hizbullah, İsrail’e ait 2 askeri hedefi vurduğunu açıkladı

Lübnan Hizbullahı ve İsrail arasında 8 Ekim'de başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor. Son olarak Hizbullah, İsrail’e ait 2 yeni askere hedefe saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail’e ait 2 yeni askere hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan’ın güney topraklarından İsrail sınırı üzerindeki askeri hedeflere düzenlediği saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in El Sadih ve Misgav askeri noktalarının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan tarafından sınırdaki iki ayrı bölgede yer alan askeri noktalara ateş açıldığı belirtildi.

Saldırılarda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, ateş açılan noktaların tank ve top atışıyla vurulduğu aktarıldı.

Lübnan-İsrail sınırı, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalara ve karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Saldırılarda, 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.