Hizbullah, İsrail’e ait askeri hedefleri vurduğunu açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattı üzerinde yer alan Ramsa askeri üssünün roketler ve güdümlü füze ile vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, El Zaour askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındı kaydedildi.

Dünya 09.06.2024 15:33 Giriş: 09.06.2024 15:33

Güncelleme: 09.06.2024 15:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv (AA)