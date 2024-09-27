Hizbullah karargahının vurulmasının ardından Netanyahu, ABD dönüşünü erkene çekti

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi.

Başbakanlık basın ofisi de Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e ulaştıktan hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek "güvenlik istişaresi" toplantıları yapacağı belirtildi.

Aynı şekilde, Savunma Bakanlığı, Bakan Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Beyrut'a düzenlenen hava saldırısını izlediğini bildirdi, buradan bir fotoğraf yayımladı.

Halevi, İsrail'in "savunma ve saldırı için tam hazırlıkta olduğunu" ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, "savunma teşkilatı"nın Hizbullah veya Irak, Yemen'den gelecek "güçlü bir karşılığa hazırlandığını" bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail basını, bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığını kaydetmişti.

Nasrallah'ın durumuna ilişkin belirsizlik ise sürüyor.