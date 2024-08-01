Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail kırmızı çizgileri aştı, yeni bir aşamaya geçtik

Lübnan merkezli Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Yeni bir aşamaya girdik” dedi. Nasrallah, İsrail’e hitaben “Geçtiğiniz kırmızı çizgilerin farkında değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Lübnan merkezli Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarla ilgili yeni bir aşamaya girildiğini söyledi.

İsrail'in salı günü Beyrut'un güneyine yönelik saldırısında öldürülen Hizbullah'ın kıdemli askeri komutanı Fuad Şükrü'nün tabutu, Beyrut'un güney banliyölerindeki oditoryuma taşındı.

Cenaze töreni için toplanan kalabalığın "İsrail'e ölüm", "Senin için buradayız, Nasrallah" sloganları attığı duyuldu. Hasan Nasrallah, konuşmasına Şükrü'nün ölümünden birkaç saat sonra Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi anarak başladı.

"SUİKASTLAR DİRENİŞİ ZAYIFLATMADI"

Nasrallah, ''İsrail'in yıllardır devam eden suikastları, siyonistlere karşı direnişi zayıflatamadı'' dedi. Hizbullah lideri, ''İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırısı, ABD ve İsrail'in bölgeye yönelik saldırganlığının bir parçasıdır'' diye ekledi.

Nasrallah, Gazze'deki savaş ile ilgili ''uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine tepki göstermekte zayıf kaldığını bu yönden ikiyüzlü bir tavır içerisinde'' olduğunu söyledi. Hizbullah lideri, İsrail'in düzenlediği suikastların ''yeni bir aşama başlattığını'', İsrail'in ''kırmızı çizgileri aştığını'' ifade etti.

Lübnan Hizbullahı, Beyrut yakınlarındaki bir roket saldırısında Şükrü'nün hayatını kaybettiğini doğrularken, saldırının sorumluluğunu İsrail üstlenmişti. İsrail, Hizbullah'ın kıdemli askeri komutanı Şükrü, haftasonu Golan Tepeleri'ne yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü açıkladı.