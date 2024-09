Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in dün akşam (27 Eylül) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı iddia edilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın akıbeti belirsizliğini korurken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü üstü kapalı şekilde doğrulandı. Paylaşımda, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.